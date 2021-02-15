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Девушка — боец MMA Пейдж Ванзант показала пляжное фото в откровенном купальнике

Девушка — боец MMA Пейдж Ванзант показала пляжное фото в откровенном купальнике
Бокс/ММА / Прочее ММА 0
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Американская спортсменка Пейдж Ванзант, выступающая в смешанных единоборствах, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. На снимке спортсменка, одетая в откровенный купальник, позирует на пляже.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Пейдж Ванзант.

Ранее в феврале Ванзант дебютировала в лиге кулачных боёв Bare Knuckle Fighting Championship. Американка проиграла соотечественнице Бритен Харт. Бой длился пять раундов по две минуты. Харт победила единогласным решением судей.

До этого Ванзант выступала в UFC. Последний поединок 26-летняя спортсменка провела 11 июля 2020 года на турнире UFC на «Бойцовском острове», где она уступила Аманде Рибас. Это был её последний бой по контракту с промоушеном. Всего на её счету в смешанных единоборствах восемь побед и пять поражений.

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