Гэтжи — об Усмане: этот парень становится сильнее с каждым раундом

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи поделился мнением о чемпионе организации в полусреднем весе Камару Усмане.



«Вы бы видели наши спарринги с Камару Усманом. Этот парень становится сильнее с каждым раундом. Кроме того у него просто непревзойдённое трудолюбие», — написал Джастин Гэтжи в своём «твиттере».



Напомним, в главном поединке турнира UFC 258, прошедшем в Лас-Вегасе (штат Невада, США), американский боец ММА в полусреднем весе Камару Усман победил бразильца Гилберта Бёрнса. Бой завершился техническим нокаутом в третьем раунде.



Таким образом, Усман защитил пояс. 33-летний боец одержал 18 побед в ММА при одном поражении. У 34-летнего Бёрнса 19 побед и четыре поражения. У Усмана эта защита стала третьей. Ранее он в защитах побеждал Колби Ковингтона и Хорхе Масвидаля.