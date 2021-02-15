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Гэтжи — об Усмане: этот парень становится сильнее с каждым раундом

Гэтжи — об Усмане: этот парень становится сильнее с каждым раундом
Бокс/ММА / UFC 0
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Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи поделился мнением о чемпионе организации в полусреднем весе Камару Усмане.

«Вы бы видели наши спарринги с Камару Усманом. Этот парень становится сильнее с каждым раундом. Кроме того у него просто непревзойдённое трудолюбие», — написал Джастин Гэтжи в своём «твиттере».

Напомним, в главном поединке турнира UFC 258, прошедшем в Лас-Вегасе (штат Невада, США), американский боец ММА в полусреднем весе Камару Усман победил бразильца Гилберта Бёрнса. Бой завершился техническим нокаутом в третьем раунде.

Таким образом, Усман защитил пояс. 33-летний боец одержал 18 побед в ММА при одном поражении. У 34-летнего Бёрнса 19 побед и четыре поражения. У Усмана эта защита стала третьей. Ранее он в защитах побеждал Колби Ковингтона и Хорхе Масвидаля.

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