Сен-Пьер не собирается возобновлять карьеру ради боя с Усманом

Бывший чемпион UFC Жорж Сен-Пьер заявил, что не собирается возвращаться в октагон ради боя с Камару Усманом.
«Поставьте себя на моё место и представьте, что бы для меня значило такое возвращение. Мне пришлось бы уехать из страны, потому что невозможно готовиться к бою в Канаде во время пандемии. Мне пришлось бы искать место для тренировочного лагеря, вывезти из страны свой тренерский штаб и спарринг-партнёров. Оставить дом, семью, страны. Мне это не нужно. Я здорово и полностью независим. Я не хочу терять три месяца жизни и рисковать всем ради боя с Усманом. Со временем эта идея мне нравится всё меньше. Вряд ли есть такой боец, который заставить меня вернуться. С меня хватит. Я рад за Усмана, приятно видеть, чего он добился. Но даже бой с ним меня не мотивирует», — приводит слова Жоржа Сен-Пьера MMAFighting.
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