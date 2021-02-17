Волков рассказал, при каких условиях он может летом провести титульный бой в UFC

Российский боец MMA Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, рассказал, при каких условиях его следующий бой может стать титульным.



«Возможно, что следующий мой поединок будет за пояс, но при очень большом стечении обстоятельств. Очень много бойцов претендуют на пояс. Вот если сейчас Нганну одержит победу, то сводить его с Блэйдсом не имеет смысла. Даже если тот победит. То есть я буду находиться в более выгодных условиях для этого боя. То есть есть ряд обстоятельств, при которых я могу уже летом подраться за пояс. Но, чтобы более уверенно занять свои позиции, мне необходимо провести ещё один бой», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Аллой Князевой.



Напомним, что бой в тяжёлом весе между 32-летним Александром Волковым и 40-летним представителем Нидерландов Алистаром Оверимом завершился на третьей минуте второго раунда нокаутом от российского бойца.



Всего на счету россиянина 41 поединок в смешанных единоборствах, в которых он одержал 33 победы и потерпел 8 поражений. У 40-летнего Оверима 47 побед и 19 поражений, ещё один бой был признан несостоявшимся.