Тренер Яна: Стерлинга ждёт самый тяжёлый вечер в его карьере
Джон Хатчинсон, тренер российского чемпиона UFC Петра Яна, поделился ожиданиями от поединка своего подопечного с американцем Алджэмейном Стерлингом.
«Пётр — настоящий профессионал. Бывает сложно перестраиваться, когда ты уже привык тренироваться в Таиланде. Но, как вы видите, Ян адаптировался. Нам пришлось ехать в Майами, но энергия и позитив Петра остаются прежними.
Конечно, Стерлинг не случайно находится на втором месте рейтинга. Он умеет атаковать под разными углами. Насколько мне известно, он работает над своим боксом. И чем он будет лучше, тем лучше для нас. Глядя на Яна и наш план на бой, я понимаю, что Стерлинга ждёт самый тяжёлый вечер в его карьере», — приводит слова Хатчинсона SCMP.
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