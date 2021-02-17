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Тренер Яна: Стерлинга ждёт самый тяжёлый вечер в его карьере

Тренер Яна: Стерлинга ждёт самый тяжёлый вечер в его карьере
Бокс/ММА / UFC 0

Джон Хатчинсон, тренер российского чемпиона UFC Петра Яна, поделился ожиданиями от поединка своего подопечного с американцем Алджэмейном Стерлингом.

«Пётр — настоящий профессионал. Бывает сложно перестраиваться, когда ты уже привык тренироваться в Таиланде. Но, как вы видите, Ян адаптировался. Нам пришлось ехать в Майами, но энергия и позитив Петра остаются прежними.

Конечно, Стерлинг не случайно находится на втором месте рейтинга. Он умеет атаковать под разными углами. Насколько мне известно, он работает над своим боксом. И чем он будет лучше, тем лучше для нас. Глядя на Яна и наш план на бой, я понимаю, что Стерлинга ждёт самый тяжёлый вечер в его карьере», — приводит слова Хатчинсона SCMP.

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