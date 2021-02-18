Тищенко и Мчуну проведут отборочный бой WBC в первом тяжёлом весе

Россиянин Евгений Тищенко (8-0) проведёт свой следующий бой 27 марта в Екатеринбурге против южноафриканца Табисо Мчуну (22-5). Поединок станет отборочным по версии WBC — победитель будет боксировать за титул чемпиона мира. Кроме того, на кону будет стоять титул WBC Silver, которым с конца 2019 года владеет Мчуну.
Поединок Тищенко — Мчуну пройдёт под эгидой RCC Boxing Promotions и возглавит турнир организации.
Тищенко уже дошёл до четвёртой строчки рейтинга WBO, шестой — в IBF и пятнадцатой — в WBC. Бой с Мчуну станет для олимпийского чемпиона девятым в профессиональной карьере.
Мчуну в 2019 году одержал победу над Денисом Лебедевым и взял титул серебряного чемпиона WBC. За 13 лет карьеры он был чемпионом Южной Африки, NABF и дрался за титул чемпиона мира WBO против Александра Усика. В 2015 году Табисо был в шаге от боя за титул WBC World, но в отборочном поединке проиграл Илунге Макабу.
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