Александру Албу и ещё 8 бойцов уволили из UFC

30-летняя россиянка молдавского происхождения Александра Албу, выступающая в смешанных единоборствах, уволена из UFC. Об этом сообщает MMAJunkie.

Албу успела провести четыре боя в UFC, одержав в них две победы и потерпев два поражения. Последний поединок она провела в октябре 2019 года на турнире UFC Fight Night 162 в Сингапуре, проиграв решением судей представительнице Таиланда Конклак Суфисаре.

Помимо неё из UFC уволили ещё восемь бойцов. Контрактов с промоушеном лишились Али Алькайси, Сирил Аскер, Алекс Чемберс, Крис де ла Роча, Сюри Кондо, Боян Михайлович, Суман Мухтарян и Дмитрий Сосновский.

Напомним, в ближайшие выходные состоится турнир UFC Вегас 19. Российский тяжеловес Алексей Олейник сразится с представителем США Крисом Даукаусом.