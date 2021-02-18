Экс-боец UFC Алексей Кунченко подписал контракт с PFL и станет участником Гран-при

Российский боец Алексей Кунченко (20-2) из команды «Архангел Михаил» станет участником Гран-при PFL (Professional Fighters League). Он будет выступать в дивизионе полусреднего веса.



Новый сезон PFL стартует 23 апреля, однако, когда пройдёт первый бой Кунченко в новой организации, пока неизвестно. Прямо сейчас Алексей занимается оформлением визы, и дата дебюта будет зависеть от продолжительности этой процедуры.



«Мы начали переговоры с PFL ещё в ноябре. Были и другие лиги, но PFL единственная организация, которая спокойно отреагировала на два моих поражения. Они разобрали поединки и дали добро. Сейчас мы решаем вопрос с визой. Менеджмент лиги занимается подготовкой необходимых документов и приглашения, после чего будет собеседование в консульстве. Каких-то конкретных сроков пока нет, поэтому готовимся под апрель, но может быть первый бой в PFL пройдет чуть позже», — приводит слова Кунченко пресс-служба клуба «Архангел Михаил».



Уже известны семь других участников Гран-при, с которыми может встретиться российский боец по ходу турнира. Среди них чемпион PFL 2019 Рэй Купер III (20-7-1) и финалист Гран-при PFL 2019 Давид Мишо (18-6), экс-чемпион Bellator Рори МакДональд (21-6-1), швед Сабиду Сай (8-5-2) и бразилец Жоао Зеферино (24-9). Кроме Кунченко, в Гран-при будут драться еще два российских бойца — экс-боец RCC Николай Алексахин (26-5) и чемпион PFL 2018 Магомед Магомедкеримов (27-5-0).



Напомним, Кунченко провел в UFC четыре боя, два из которых выиграл. В 2020 году он стал свободным агентом и вёл переговоры с разными организациями. Контракт с PFL рассчитан на пять поединков.