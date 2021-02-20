Хабиб Нурмагомедов: Конор никогда не вернётся сильнее

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов считает, что бывший чемпион лиги в двух весовых категориях Конор Макгрегор никогда не сможет вернуться на былой уровень.

«Конор уже никогда не вернётся сильнее. У человека уже никогда не будет два пика. Говорю уже не про него сейчас. Это в общем. У человека никогда не будет два пика. У команды — может быть. „Реал Мадрид“ мог выигрывать в 2000 году, потом в 2014, 2015, 2016 годах. Там меняются игроки. Но я говорю о нас. Один человек, будь то борец, боксёр, атлет, никогда не будет два раза на пике», — сказал Нурмагомедов в интервью, размещённом на канале Магомеда Исмаилова в YouTube.

Напомним, в 2018 году Хабиб Нурмагомедов досрочно победил Конора Макгрегора.