Спивак нокаутировал американца Вандера в поединке тяжеловесов на UFC Fight Night 185

В Лас-Вегасе (США) в эти минуты проходит турнир смешанных единоборств UFC Fight Night 185. Так, в дебютном бою турнира встретились представители тяжёлой весовой категории– 26-летний молдаванин Сергей Спивак и 28-летний американец Джаред Вандера.
Победу в бою техническим нокаутом одержал Сергей Спивак.
Напомним, что изначально поединок должен был состояться на турнире UFC 256 в ночь с 11 на 12 декабря 2020 года, но бой был перенесён из-за заболевания в результате заражения коронавирусом у представителя США.
Для Сергея Спивака это был 5-й бой в UFC, на его счету 3 победы и 2 поражения. В прошлой схватке он справился с бразильцем Карлосом Фелипе. Что касается Вандера, то для него это был дебютный бой в промоушене. Контракт с UFC он получил в ноябре 2020 года после победы на турнире контендер-серии Даны Уайта.
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