Турнир UFC 256 лишился поединка тяжеловесов из-за коронавируса

В ночь с 11 на 12 декабря по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 256. В его карде должна была состояться встреча тяжеловесов Сергея Спивака с Джаредом Вандераа.

Но поединок пришлось перенести. У Вандераа за несколько дней до шоу диагностировали коронавирус, сообщает MMA Fighting. Таким образом, шоу UFC 256 лишилось одного из двух поединков в тяжёлом весе. В другом бою должны встретиться Джуниор дос Сантос и Сириль Гейн.

Напомним, Сергей Спивак на сегодняшний день провёл в лиге четыре поединка, дважды победив и дважды проиграв. В минувшей схватке он справился с Карлосом Фелипе. Что касается Вандераа, то он должен был дебютировать в престижном промоушене. Контракт с UFC он получил в ноябре 2020 года после победы на турнире контендер-серии Даны Уайта.