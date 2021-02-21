Менеджер Волкова: Льюис уже три раза отказывался от реванша с Александром

Менеджер Александра Волкова Иван Банников выразил удивление, что Деррик Льюис после досрочной победы над Кёртисом Блэйдсом готов вызвать на поединок Алистара Оверима, который совсем недавно техническим нокаутом проиграл российскому бойцу.

«Странно, что до боя с Блэйдсом Льюис говорил, что нокаутирует Волкова в первом раунде, но после своей победы просит того, кого Саша деклассировал, – Оверима.



Конечно, мы будем в очередной раз запрашивать реванш с ним, но он уже отказывался от второго боя три раза.

Мы знаем от коллег из UFC, что Льюис ни за какие деньги не хочет драться с Волковым – готов только в титульнике», — приводит слова Банникова Sports.ru.

Напомним, что в 2018 году Волков и Льюис уже встречались. Александр доминировал на протяжении всей схватки, но на последней минуте пропустил тяжёлую атаку и проиграл досрочно.