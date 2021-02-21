Орловский: первый раз «задушили»

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Андрей Орловский отреагировал на досрочное поражение от Тома Аспиналя, которое он потерпел на турнире UFC Fight Night 185. Беларус проиграл удушающим приёмом во втором раунде.

«Чёрт, я расстроен. Перед поединком чувствовал себя отлично. У меня был хороший тренировочный лагерь. Но дерьмо случается. После первого раунда у меня была проблема с ногой. Потом меня поймали на удушающий. Прошу прощения у семьи, болельщиков, друзей и тренеров. Если представится шанс, я вернусь. Первый раз «задушили», но ничего, главное, что я не сломлен», — написал Орловский на своей странице в «Инстаграме».

Поражение стало первым для Орловского с ноября 2019 года. В минувшем году Андрей одержал две победы.