Орловский: первый раз «задушили»
Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Андрей Орловский отреагировал на досрочное поражение от Тома Аспиналя, которое он потерпел на турнире UFC Fight Night 185. Беларус проиграл удушающим приёмом во втором раунде.
«Чёрт, я расстроен. Перед поединком чувствовал себя отлично. У меня был хороший тренировочный лагерь. Но дерьмо случается. После первого раунда у меня была проблема с ногой. Потом меня поймали на удушающий. Прошу прощения у семьи, болельщиков, друзей и тренеров. Если представится шанс, я вернусь. Первый раз «задушили», но ничего, главное, что я не сломлен», — написал Орловский на своей странице в «Инстаграме».
Поражение стало первым для Орловского с ноября 2019 года. В минувшем году Андрей одержал две победы.
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