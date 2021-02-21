Льюис догнал Белфорта и делит с ним первое место по количеству побед нокаутом в UFC
Ранним утром 21 февраля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 19. В его главном бою встретились американские тяжеловесы Деррик Льюис и Кёртис Блэйдс. Схватка завершилась досрочной победой Льюиса, который нокаутировал соперника во втором раунде.
Это уже двенадцатый случай в карьере Деррика в UFC, когда он нокаутирует соперников. Таким образом, он догнал по этому показателю экс-чемпиона лиги Витора Белфорта и делит с ним первое место.
Наибольшее количество побед в UFC нокаутом
1-2. Витор Белфорт — 12
1-2. Деррик Льюис — 12
3-6. Андерсон Силва — 11
3-6. Энтони Джонсон — 11
3-6. Тиаго Сантос — 11
3-6. Мэтт Браун — 11
7-9. Чак Лидделл — 10
7-9. Дональд Серроне — 10
7-9. Майкл Биспинг — 10.
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