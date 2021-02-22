58-летний Холифилд потренировался с Владимиром Кличко. Фото

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Эвандер Холифилд опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию, сделанную после тренировки с другим бывшим чемпионом украинцем Владимиром Кличко.
«Сегодня работаем с моим другом Владимиром Кличко», — подписал он фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Эвандера Холифилда.
58-летний Холифилд дебютировал в профессиональном боксе в 1984 году. Последний поединок он провёл в мае 2011 года, проиграв датчанину Брайану Нильсену. Всего на его счету 57 поединков, в которых он одержал 44 победы (в том числе 29 нокаутом) и потерпел 10 поражений; в двух боях судьи зафиксировали ничью, а ещё один поединок признали несостоявшимся.
На счету 44-летнего Владимира Кличко 64 победы и пять поражений. В последнем поединке в апреле 2017 года он проиграл Энтони Джошуа.
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