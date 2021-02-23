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Президент UFC оценил победу россиянки Куницкой над Виейрой

Президент UFC оценил победу россиянки Куницкой над Виейрой
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал победу россиянки Яны Куницкой над представительницей Бразилии Кетлен Виейрой. По итогам трёх раундов поединка, состоявшегося на турнире UFC Fight Night 185 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в минувшие выходные, все трое судей отдали победу Куницкой со счётом 29:28.

«Она (Виейра. — Прим. «Чемпионата») ничего не сделала. Куницкая нанесла кучу ударов: в корпус, в голову. Она била её не переставая. Счёт по ударам — где-то 178:16. Куницкая совершенно точно выиграла этот бой», — приводит слова Уайта BJPenn.

31-летняя Куницкая выступает в смешанных единоборствах с 2009 года. На её счету 20 поединков в MMA, в которых она одержала 14 побед и потерпела пять поражений, ещё один бой признали несостоявшимся.

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