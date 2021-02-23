Президент UFC оценил победу россиянки Куницкой над Виейрой
Президент UFC Дана Уайт прокомментировал победу россиянки Яны Куницкой над представительницей Бразилии Кетлен Виейрой. По итогам трёх раундов поединка, состоявшегося на турнире UFC Fight Night 185 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в минувшие выходные, все трое судей отдали победу Куницкой со счётом 29:28.
«Она (Виейра. — Прим. «Чемпионата») ничего не сделала. Куницкая нанесла кучу ударов: в корпус, в голову. Она била её не переставая. Счёт по ударам — где-то 178:16. Куницкая совершенно точно выиграла этот бой», — приводит слова Уайта BJPenn.
31-летняя Куницкая выступает в смешанных единоборствах с 2009 года. На её счету 20 поединков в MMA, в которых она одержала 14 побед и потерпела пять поражений, ещё один бой признали несостоявшимся.
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