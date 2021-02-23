Финкельштейн — о M-1 Global: приостановили деятельность

Глава лиги M-1 Globa, известный российский ММА-промоутер Вадим Финкельштейн признался, что его организация временно приостановила деятельность.
«Скажу честно, мы немного приостановили деятельность. Прекратилось сотрудничество с группой компаний «Новый поток», которая являлась нашим партнёром, да ещё и пандемия внесла коррективы.
Мы делали несколько турниров из серии M-1 Online, но это было, скорее, для разогрева. Сейчас достаточно хлопот с «Тинькофф Ареной» ввиду запрета на проведение массовых мероприятий, поэтому не хочется выбрасывать деньги на ветер. Если делать, то серьёзно: подписывать классных спортсменов, а не брать кого попало. Мы привыкли работать качественно, а сейчас это невозможно.
Чтобы мы вернулись к активной деятельности, должны быть сняты все ограничения, чтобы мы могли привезти хороших бойцов в Россию. Во-вторых, необходимо найти инвестора. Чтобы стабильно работать, нужна чёткая схема действий. Например, запланировать 12 турниров на год и провести их в срок, а не постоянно откладывать. В подобных условиях невозможно построить эффективную бизнес-модель", — приводит слова Финкельштейна «RT на русском».
- 23 февраля 2021
-
21:12
-
20:07
-
19:33
-
18:47
-
17:30
-
16:00
-
15:01
-
14:32
-
14:10
-
13:00
-
12:13
-
11:15
-
10:04
-
09:50
-
09:00
-
00:01
- 22 февраля 2021
-
22:54
-
21:29
-
20:44
-
20:03
-
19:04
-
17:51
-
16:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:11
-
11:13
-
10:01
-
09:00
-
00:31
- 21 февраля 2021
-
23:26
-
22:49
-
21:35
-
20:39