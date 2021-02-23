Финкельштейн — о M-1 Global: приостановили деятельность

Глава лиги M-1 Globa, известный российский ММА-промоутер Вадим Финкельштейн признался, что его организация временно приостановила деятельность.

«Скажу честно, мы немного приостановили деятельность. Прекратилось сотрудничество с группой компаний «Новый поток», которая являлась нашим партнёром, да ещё и пандемия внесла коррективы.



Мы делали несколько турниров из серии M-1 Online, но это было, скорее, для разогрева. Сейчас достаточно хлопот с «Тинькофф Ареной» ввиду запрета на проведение массовых мероприятий, поэтому не хочется выбрасывать деньги на ветер. Если делать, то серьёзно: подписывать классных спортсменов, а не брать кого попало. Мы привыкли работать качественно, а сейчас это невозможно.

Чтобы мы вернулись к активной деятельности, должны быть сняты все ограничения, чтобы мы могли привезти хороших бойцов в Россию. Во-вторых, необходимо найти инвестора. Чтобы стабильно работать, нужна чёткая схема действий. Например, запланировать 12 турниров на год и провести их в срок, а не постоянно откладывать. В подобных условиях невозможно построить эффективную бизнес-модель", — приводит слова Финкельштейна «RT на русском».