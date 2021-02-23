Финкельштейн рассказал, почему Ф. Емельяненко передумал драться с Леснаром в 2012 году

Известный российский ММА-промоутер Вадим Финкельштейн вспомнил о попытках организовать схватку Фёдора Емельяненко и Брока Леснара, которую он предпринимал в 2012 году. По его словам, россиянин был готов к той встрече, но в итоге передумал и решил сосредоточиться на политической деятельности.

«В 2012 году я был очень близок к тому, чтобы организовать эту схватку. В тот год Емельяненко объявил о завершении карьеры. UFC был готов устроить этот поединок, в связи с чем я лично летал в Нью-Йорк на встречу с Лоренцо Фертиттой. Да, президентом был Уайт, но главные решения принимал не он.



Фёдор был не против такого боя. Если бы он не дал мне добро, я бы не полетел в США. Тогда мы достигли договорённости с Лоренцо, да и Леснар был согласен, но Емельяненко передумал. Сказал, что раз объявил об уходе из спорта, то сдержит слово.



На мой взгляд, этот поединок мог стать историческим. Леснар тогда был безумно популярен, а UFC 100 с его участием занимал первое место по продажам платных трансляций среди турниров ММА. При этом я считаю, что Емельяненко тогда порвал бы его. Но Фёдор решил пойти работать советником министра. Сейчас этот бой не так интересен, как мог бы быть почти десять лет назад», — приводит слова Финкельштейна «RT на русском».