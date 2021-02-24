Форвард «Боруссии» Эрлинг Холанд подарил Хабибу свою футболку

Один из лидеров дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии, нападающий Эрлинг Холланд сделал подарок чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.
Футболист подготовил для россиянина футболку со своим автографом. Нурмагомедов выложил подарок в «сториз» на своей странице в «Инстаграме», в которой выразил слова благодарности Холланду.
«Спасибо большое, монстр», — написал Нурмагомедов, отметив в послании норвежца.
Напомним, Хабиб Нурмагомедов на данный момент занимает первое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории. Россиянин объявил о завершении карьеры сразу после победы над Джастином Гэтжи в октябре 2020 года. Но президент лиги Дана Уайт всё ещё надеется убедить бойца передумать и ждёт с ним встречи в ближайшее время.
- 24 февраля 2021
-
00:46
- 23 февраля 2021
-
23:43
-
22:44
-
22:36
-
21:12
-
20:07
-
19:33
-
18:47
-
17:30
-
16:00
-
15:01
-
14:32
-
14:10
-
13:00
-
12:13
-
11:15
-
10:04
-
09:50
-
09:00
-
00:01
- 22 февраля 2021
-
22:54
-
21:29
-
20:44
-
20:03
-
19:04
-
17:51
-
16:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:11
-
11:13
-
10:01
-
09:00
-
00:31