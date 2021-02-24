Форвард «Боруссии» Эрлинг Холанд подарил Хабибу свою футболку

Один из лидеров дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии, нападающий Эрлинг Холланд сделал подарок чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.

Футболист подготовил для россиянина футболку со своим автографом. Нурмагомедов выложил подарок в «сториз» на своей странице в «Инстаграме», в которой выразил слова благодарности Холланду.

«Спасибо большое, монстр», — написал Нурмагомедов, отметив в послании норвежца.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов на данный момент занимает первое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории. Россиянин объявил о завершении карьеры сразу после победы над Джастином Гэтжи в октябре 2020 года. Но президент лиги Дана Уайт всё ещё надеется убедить бойца передумать и ждёт с ним встречи в ближайшее время.