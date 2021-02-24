Махачеву необходимо согнать ещё 9 кг за 10 дней до боя с Добером

Российский боец UFC Ислам Махачев сообщил, что ему необходимо сбросить ещё 9 кг веса до поединка с Дрю Добером.
«Осталось 10 дней до боя и 9 кг. Очень жду момента, когда окажусь внутри октагона, а так в целом всё идёт по плану», — написал Махачев в своём «инстаграме».
Напомним, Ислам Махачев проведёт следующий поединок с Дрю Добером. Схватка пройдёт в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Таким образом, бойцы выступят в карде, в ходе которого состоится три титульных поединка.
В главном событии вечера встретятся чемпион лиги в полутяжёлом весе Ян Блахович и чемпион промоушена в среднем весе Исраэль Адесанья. Перед этим боем схватки проведут чемпион лиги в легчайшем весе Пётр Ян и Алджэмейн Стерлинг, а также чемпионка UFC в двух дивизионах Аманда Нуньес и Меган Андерсон.
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