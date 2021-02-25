Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Фигейредо и Морено проведут реванш 12 июня

Фигейредо и Морено проведут реванш 12 июня
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в наилегчайшем дивизионе Дейвисон Фигейредо проведёт реванш с Брендоном Морено, сообщает ESPN. Бой состоится 12 июня 2021 года на турнире UFC 263.

Напомним, первый поединок между бойцами состоялся на турнире UFC 256, который состоялся 12 декабря 2020 года в Лас-Вегасе. Заметного преимущества в поединке не было ни у одного из бойцов. По итогам пяти раундов судьи решением большинства насчитали ничью. Таким образом, он защитил пояс во второй раз.

Дейвисон установил уникальный рекорд, став первым бойцом в истории, кому удалось защитить титул дважды за три недели.

На счету Морено 25 поединков в ММА, в которых он одержал 18 побед, пять раз потерпел поражение, и дважды бой завершался вничью.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021