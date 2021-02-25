Фигейредо и Морено проведут реванш 12 июня
Чемпион UFC в наилегчайшем дивизионе Дейвисон Фигейредо проведёт реванш с Брендоном Морено, сообщает ESPN. Бой состоится 12 июня 2021 года на турнире UFC 263.
Напомним, первый поединок между бойцами состоялся на турнире UFC 256, который состоялся 12 декабря 2020 года в Лас-Вегасе. Заметного преимущества в поединке не было ни у одного из бойцов. По итогам пяти раундов судьи решением большинства насчитали ничью. Таким образом, он защитил пояс во второй раз.
Дейвисон установил уникальный рекорд, став первым бойцом в истории, кому удалось защитить титул дважды за три недели.
На счету Морено 25 поединков в ММА, в которых он одержал 18 побед, пять раз потерпел поражение, и дважды бой завершался вничью.
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