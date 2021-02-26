Олейник: Хабиб — крутейший чемпион, но называть самым великим его не стоит

Боец UFC Алексей Олейник отдал должное чемпиону лиги в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову, назвав соотечественника «крутейшим чемпионом». Вместе с тем Алексей отметил, что Хабиба нельзя назвать величайшим в истории промоушена.

«Возвращение Хабиба? Зачем тут гадать на кофейной гуще? Лучше просто болеть за наших спортсменов. Хабиб — крутейший спортсмен, чемпион, но называть самым великим его не стоит. Есть чёткий критерий: защиты титулов. У Джона Джонса их с десяток, есть ещё Деметриус Джонсон, есть Жорж Сен-Пьер. И пока Хабиб 11 раз не защитит титул, он не будет круче них. Хотя каждый из них велик. Это львы», — приводит слова Олейника News.ru.

Напомним, Хабиб объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года, сразу после победы над Джастином Гэтжи.