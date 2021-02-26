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Исмаилов и Александр Емельяненко встретились на турнире ACA в Москве

Исмаилов и Александр Емельяненко встретились на турнире ACA в Москве
Бокс/ММА / Прочее ММА 0
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Сегодня, 26 февраля, в Москве проходит турнир по смешанным единоборствам ACA 118. В первых рядах среди зрителей оказались недавние соперники — Магомед Исмаилов и Александр Емельяненко. При встрече они тепло пообщались и посмеялись.

Напомним, Исмаилов и Емельяненко провели поединок в июле минувшего года. Ради этой схватки Магомед из среднего дивизиона поднялся в тяжёлый вес. Схватка завершилась досрочно победой Магомеда. После этого он выходил в клетку ещё один раз. В декабре Исмаилов решением судей справился с Иваном Штырковым.

Что касается Емельяненко, то он с момента поражения от Исмаилова в клетке больше не появлялся. Ряд бойцов намекали на его не лучшее физическое состояние. Тем не менее менеджер Александра недавно заявил, что боец в скором времени выступит в лиге кулачных боёв.

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