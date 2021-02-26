Олейник — о перспективах в UFC: меня уволят? Пусть так думают идиоты

Боец UFC Алексей Олейник не считает, что серия из двух поражений кряду ставит под угрозу его дальнейшую карьеру в промоушене. Россиянин подчеркнул, что по контракту у него в запасе ещё три схватки.

«Контракт я подписал перед боем с Дакасом, на четыре поединка, так что три поединка у меня ещё есть. Про перспективы пока ничего не могу сказать. Какие вы имеете в виду перспективы? Меня уволят? Пусть так думают идиоты», — приводит слова Олейника News.ru.

Последний из своих поединков Алексей Олейник провёл с Крисом Дакасом. Россиянин проиграл ему уже в первом раунде. Перед этим ветеран смешанных единоборств досрочно проиграл экс-претенденту на титул Деррику Льюису. Поражение от Дакаса стоило Олейнику места в рейтинге топ-15.