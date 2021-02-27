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«Мне теперь проходов в ноги бояться?» Исмаилов и Шлеменко весело пообщались на турнире АСА

«Мне теперь проходов в ноги бояться?» Исмаилов и Шлеменко весело пообщались на турнире АСА
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

26 февраля в Москве прошёл турнир по смешанным единоборствам АСА 118. В том или ином качестве его посетило большинство известных российских бойцов отечественных ММА-промоушенов, в том числе Магомед Исмаилов и Александр Шлеменко.

После поединка Александра Сарнавского с Артёмом Дамковским Шлеменко отметил, что Сарнавский «всегда умел бороться». Исмаилов, услышав это, задал Шлеменко вопрос: «Мне теперь проходов в ноги бояться?» Александр ответил утвердительно, после чего оба бойца посмеялись и обнялись.

Отметим, что в СМИ уже несколько раз обсуждался возможный поединок Магомеда Исмаилова с Александром Шлеменко. Исмаилов не исключил, что после встречи с Владимиром Минеевым встретится с Александром.

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