«Мне теперь проходов в ноги бояться?» Исмаилов и Шлеменко весело пообщались на турнире АСА
26 февраля в Москве прошёл турнир по смешанным единоборствам АСА 118. В том или ином качестве его посетило большинство известных российских бойцов отечественных ММА-промоушенов, в том числе Магомед Исмаилов и Александр Шлеменко.
После поединка Александра Сарнавского с Артёмом Дамковским Шлеменко отметил, что Сарнавский «всегда умел бороться». Исмаилов, услышав это, задал Шлеменко вопрос: «Мне теперь проходов в ноги бояться?» Александр ответил утвердительно, после чего оба бойца посмеялись и обнялись.
Отметим, что в СМИ уже несколько раз обсуждался возможный поединок Магомеда Исмаилова с Александром Шлеменко. Исмаилов не исключил, что после встречи с Владимиром Минеевым встретится с Александром.
Рекомендуем вам
- 27 февраля 2021
-
10:23
-
09:37
-
03:15
-
02:10
-
01:58
-
01:42
-
01:24
-
00:49
-
00:44
-
00:19
- 26 февраля 2021
-
23:35
-
23:05
-
22:34
-
21:24
-
20:10
-
19:44
-
18:36
-
17:23
-
16:33
-
15:00
-
14:05
-
12:00
-
11:38
-
11:27
-
11:10
-
10:02
-
09:50
-
09:00
-
00:53
- 25 февраля 2021
-
23:32
-
22:22
-
21:19
-
20:57
-
19:53
-
18:41
Партнерский контент
Рекомендуем вам