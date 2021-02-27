Изрядно поправившийся Джон Джонс показал ударную технику. Он весит 114 кг
Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс показал ударную технику после того, как изрядно набрал вес. Американец отметил, что чувствует себя достаточно уверенно. При этом в социальной сети боец признался, что весит уже 114 кг.
«Чувствую, что двигаюсь достаточно хорошо для толстого парня. Уверен, буду двигаться как никогда хорошо после того, как действительно наберу форму», — написал Джонс.
Соответствующее видео доступно на странице спортсмена в «Твиттере».
Напомним, Джон Джонс последний раз выходил в октагон в феврале 2020 года и спорно победил Доминика Рейеса. После этого он оставил пояс вакантным и принял решение подняться в весовой категории. Ожидается, что следующий бой он проведёт с победителем схватки Миочич — Нганну.
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