Изрядно поправившийся Джон Джонс показал ударную технику. Он весит 114 кг

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс показал ударную технику после того, как изрядно набрал вес. Американец отметил, что чувствует себя достаточно уверенно. При этом в социальной сети боец признался, что весит уже 114 кг.

«Чувствую, что двигаюсь достаточно хорошо для толстого парня. Уверен, буду двигаться как никогда хорошо после того, как действительно наберу форму», — написал Джонс.

Соответствующее видео доступно на странице спортсмена в «Твиттере».

Напомним, Джон Джонс последний раз выходил в октагон в феврале 2020 года и спорно победил Доминика Рейеса. После этого он оставил пояс вакантным и принял решение подняться в весовой категории. Ожидается, что следующий бой он проведёт с победителем схватки Миочич — Нганну.