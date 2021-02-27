Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
BFC 66. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Бивол подтвердил, что, вероятнее всего, встретится с Ричардсом

Бивол подтвердил, что, вероятнее всего, встретится с Ричардсом
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0
Аудио-версия:

Чемпион мира по версии WBA Super в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол подтвердил, что следующий поединок, скорее всего, проведёт с чемпионом Великобритании среди профессионалов Крэйгом Ричардсом.

«Общаемся на тему боя с Ричардсом. Загвоздка в том, будет ли шоу, на которое собираются поставить наш бой. Скорее всего, определённость наступит на следующей неделе. Меня спросили: «Хочешь бой?» Да, хочу. «Есть Крейг Ричардс, мы готовы сделать бой пока только с ним. Других вариантов нет». Хорошо, хотя бы так. Готов. Посмотрел пару его поединков. Высокий, длиннорукий. Двигается на дистанции. В драку не ввязывается, но чувствительный и быстрый.

Хирн предложил такой вариант с перспективой, что следующим соперником станет Хильберто Рамирес.

Думаю, особо воротить нос в данной ситуации не стоит. Я долго не боксировал, и у меня чешутся руки, чтобы выйти на ринг. Ричардс же в последнем бою выиграл у проспекта Шакана Питтерса, взяв титул чемпиона Великобритании. Он показал местным болельщикам, что способен совершать апсеты. Подраться в Британии с местным боксером было бы интересно", — приводит слова Бивола «Советский спорт».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021