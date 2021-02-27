Бивол подтвердил, что, вероятнее всего, встретится с Ричардсом

Чемпион мира по версии WBA Super в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол подтвердил, что следующий поединок, скорее всего, проведёт с чемпионом Великобритании среди профессионалов Крэйгом Ричардсом.
«Общаемся на тему боя с Ричардсом. Загвоздка в том, будет ли шоу, на которое собираются поставить наш бой. Скорее всего, определённость наступит на следующей неделе. Меня спросили: «Хочешь бой?» Да, хочу. «Есть Крейг Ричардс, мы готовы сделать бой пока только с ним. Других вариантов нет». Хорошо, хотя бы так. Готов. Посмотрел пару его поединков. Высокий, длиннорукий. Двигается на дистанции. В драку не ввязывается, но чувствительный и быстрый.
Хирн предложил такой вариант с перспективой, что следующим соперником станет Хильберто Рамирес.
Думаю, особо воротить нос в данной ситуации не стоит. Я долго не боксировал, и у меня чешутся руки, чтобы выйти на ринг. Ричардс же в последнем бою выиграл у проспекта Шакана Питтерса, взяв титул чемпиона Великобритании. Он показал местным болельщикам, что способен совершать апсеты. Подраться в Британии с местным боксером было бы интересно", — приводит слова Бивола «Советский спорт».
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