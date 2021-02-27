Холлоуэй: поединок с Макгрегором — лишь вопрос времени

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй заявил, что в будущем рассчитывает провести поединок с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.



«Я не бью лежачего, но, думаю, наш бой с Конором имеет смысл. Если бы он победил Дастина Порье, то это выглядело бы масштабнее. Но наш поединок — лишь вопрос времени. Конору никуда от меня не деться. Ему нужно возвращать свои позиции. Наш бой находится в шорт-листе UFC. Я очень этому рад», — приводит слова Макса Холлоуэя MMAMania.



Напомним, 16 января Холлоуэй в главном бою турнира UFC Fight Island 7 решением судей победил Келвина Каттара. Макс на протяжении пяти раундов доминировал, перебивая соперника в стойке. Выступления гавайца было настолько эффектным, что многие эксперты начали сравнивать его с Мохаммедом Али.



Макгрегор потерпел поражение нокаутом во втором раунде поединка, который состоялся на турнире UFC 257 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 24 января (по московскому времени). Это был матч-реванш Конора с Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде.



На счету 32-летнего Макгрегора 27 боёв, в которых он одержал 22 победы и потерпел 5 поражений.