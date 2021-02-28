Анкалаев — о победе над Крыловым: бороться с ним я не планировал, но мы повозились

Российский боец UFC Магомед Анкалаев прокомментировал итоги боя с представителем Украины Никитой Крыловым.



«Чувствую себя хорошо. После победы приятно усталость проходит. Чувствую себя отлично. Бороться с ним я не планировал, в ноги проходил он. Ну дальше и получилось, что мы повозились», — сказал Анкалаев во время флеш-интервью после поединка.



Напомним, бой состоялся в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC Fight Night 186. Трёхраундовый поединок завершился победой Анкалаева единогласным решением судей — 29:28, 29:28, 29:28.



Для 28-летнего Анкалаева это 6-я победа на UFC кряду. На его счету лишь одно поражение, которое случилось в дебютном бою в престижном промоушене. Всего за карьеру в ММА он одержал 15 побед и потерпел 1 поражение.



Для Крылова это поражение стало третьим на UFC при двух победах. В ММА он провёл 34 поединка, в которых одержал 26 побед и потерпел 8 поражений.