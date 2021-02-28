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Шлеменко: было бы логично сделать реванш Льюиса и Волкова

Шлеменко: было бы логично сделать реванш Льюиса и Волкова
Бокс/ММА / UFC 0
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Бывший чемпион Bellator, ветеран смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился мнением о перспективах Александра Волкова в UFC.

«Один из соперников Волкова на титул — Нганну. Сложно сказать, будет ли следующий бой претендентским. Всё зависит от того, насколько он нужен организации. Сейчас Волков изменился: стал более крупным, фактурным. Логично бы сделать реванш с Льюисом. У них есть история, оба сейчас идут хорошо. Льюис выиграл у Блейдса. У Волкова, Блейдса и Льюиса получается треугольник интересный», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, минувший поединок Александр Волков провёл с Алистаром Оверимом на турнире в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Россиянин одержал досрочную победу. После этого успеха он поднялся на пятое место в рейтинге UFC в тяжёлом весе. Информации о следующем сопернике бойца и дате поединка ещё нет. В UFC Александр провёл девять поединков, в семи из которых вышел победителем.

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