Сондерс: у меня есть необходимые навыки, чтобы победить Альвареса

Чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерс поделился мыслями о своём следующем сопернике, чемпионе мира по версиям WBA Super и WBC Сауле Альваресе. По словам британца, он сможет одолеть мексиканца.

«Канело, я готов к рок-н-роллу. Ты не будешь великим, если не будешь побеждать великих. Верю, что моя работа ног, мои навыки и умение думать станут ключом к победе над Альваресом.

Сауль — главный человек в нашем спорте и лицо бокса. Нужно отдать ему должное, он не избегает соперников, побеждает сильных противников. Но непобедимых нет. Убеждён, у меня есть необходимые навыки, чтобы победить его", — приводит слова Сондерса BoxingScene.

Напомним, встреча Альвареса и Сондерса назначена на 8 мая.