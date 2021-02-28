Сондерс: у меня есть необходимые навыки, чтобы победить Альвареса
Чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерс поделился мыслями о своём следующем сопернике, чемпионе мира по версиям WBA Super и WBC Сауле Альваресе. По словам британца, он сможет одолеть мексиканца.
«Канело, я готов к рок-н-роллу. Ты не будешь великим, если не будешь побеждать великих. Верю, что моя работа ног, мои навыки и умение думать станут ключом к победе над Альваресом.
Сауль — главный человек в нашем спорте и лицо бокса. Нужно отдать ему должное, он не избегает соперников, побеждает сильных противников. Но непобедимых нет. Убеждён, у меня есть необходимые навыки, чтобы победить его", — приводит слова Сондерса BoxingScene.
Напомним, встреча Альвареса и Сондерса назначена на 8 мая.
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