Александр Емельяненко показал карикатуру на себя и Фёдора

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил на своей странице в «Инстаграме» любопытную карикатуру. На ней изображены он и его старший брат, боец Bellator Фёдор Емельяненко.

Александр предстаёт на рисунке в образе дьявола, а Фёдор представлен в виде ангела.

Соответствующий пост доступен на странице Александра Емельяненко в социальной сети.

Эта карикатура — прямая отсылка к образам бойцов в реальной жизни. Принято считать, что Александр Емельяненко не соблюдает режим, в СМИ систематически появляются сообщения о том, что он злоупотребляет спиртными напитками. В прошлом Александр отбывал срок в местах лишения свободы. Фёдор же позиционирует себя как благочестивого христианина.