Александр Емельяненко показал карикатуру на себя и Фёдора
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил на своей странице в «Инстаграме» любопытную карикатуру. На ней изображены он и его старший брат, боец Bellator Фёдор Емельяненко.
Александр предстаёт на рисунке в образе дьявола, а Фёдор представлен в виде ангела.
Соответствующий пост доступен на странице Александра Емельяненко в социальной сети.
Эта карикатура — прямая отсылка к образам бойцов в реальной жизни. Принято считать, что Александр Емельяненко не соблюдает режим, в СМИ систематически появляются сообщения о том, что он злоупотребляет спиртными напитками. В прошлом Александр отбывал срок в местах лишения свободы. Фёдор же позиционирует себя как благочестивого христианина.
Рекомендуем вам
- 28 февраля 2021
-
21:44
-
20:43
-
19:36
-
18:37
-
17:32
-
17:14
-
16:31
-
16:01
-
14:48
-
13:54
-
12:58
-
11:51
-
10:56
-
09:38
-
08:18
-
07:12
-
07:07
-
06:21
-
02:36
-
00:37
- 27 февраля 2021
-
22:56
-
20:46
-
19:49
-
18:57
-
17:53
-
16:33
-
15:39
-
14:16
-
13:26
-
12:57
-
11:59
-
10:23
-
09:37
-
03:15
-
02:10
Партнерский контент
Рекомендуем вам