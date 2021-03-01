Представитель РПЦ: бои без правил — антихристианский вид спорта

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан заявил, что бои без правил не соответствуют ценностям христианства.

«Насчёт побить (соперника в бою. – Прим. «Чемпионата») – это относится больше к страшному, кровавому спорту, который называется «бои без правил». Я считаю, что это антихристианский вид спорта. Там попираются фундаментальные нравственные ценности.

Например, там бьют лежачего, причём надо повалить, чтобы добить. Это не то же самое, что выиграть в спорте по очкам: провёл приём, получил очки, зафиксировали победу.

Религия – это всегда свод правил, этических норм. А в боях без правил, получается, они отброшены», — приводит его слова «Р-Спорт».