Леннокс Льюис не исключил, что проведёт реванш с Майком Тайсоном

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе британец Леннокс Льюис допустил, что проведёт матч-реванш с бывшим абсолютным чемпионом мира Майком Тайсоном.
«Если публика захочет, то мы, возможно, проведём переговоры. Не знаю. Прямо сейчас меня ничто не подталкивает к возвращению на ринг. Возможно, люди хотели бы увидеть этот бой. Но не знаю», — приводит слова Льюиса TMZ.
Первый бой Льюис — Тайсон состоялся в июне 2002 года. Леннокс победил Майка нокаутом в восьмом раунде.
55-летний Льюис дебютировал в профессиональном боксе в 1989 году. Последний бой он провёл в июне 2003 года, победив украинца Виталия Кличко. Всего на его счету 44 поединка в профессиональном боксе, в которых он одержал 41 победу (в том числе 32 нокаутом) и потерпел два поражения, ещё один бой завершился вничью.
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