Александр Емельяненко сообщил, что ведёт переговоры с Top Dog о боях на голых кулаках

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в «Инстаграме» фотографию с основателем промоушена Top Dog Данилом «Регбистом» Алеевым. Емельяненко сообщил, что ведёт переговоры о выступлении в этой лиге.



«Веду переговоры с компанией Top Dog касаемо боев!» — написал в своём «инстаграме» Александр Емельяненко.

Ранее сообщалось, что Емельяненко может провести следующий поединок в лиге Open FC. Промоушен был создан в конце 2020 года бывшим основателем лиги GFC, которая была выкуплена Хабибом Нурмагомедовым.



Напомним, последний поединок 39-летний Емельяненко провёл в Сочи 24 июля, когда уступил средневесу Магомеду Исмаилову, который ради этого боя поднялся в тяжёлый вес. Исмаилов нокаутировал соперника в третьем раунде.