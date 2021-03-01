Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Александр Емельяненко сообщил, что ведёт переговоры с Top Dog о боях на голых кулаках

Александр Емельяненко сообщил, что ведёт переговоры с Top Dog о боях на голых кулаках
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в «Инстаграме» фотографию с основателем промоушена Top Dog Данилом «Регбистом» Алеевым. Емельяненко сообщил, что ведёт переговоры о выступлении в этой лиге.

«Веду переговоры с компанией Top Dog касаемо боев!» — написал в своём «инстаграме» Александр Емельяненко.

Ранее сообщалось, что Емельяненко может провести следующий поединок в лиге Open FC. Промоушен был создан в конце 2020 года бывшим основателем лиги GFC, которая была выкуплена Хабибом Нурмагомедовым.

Напомним, последний поединок 39-летний Емельяненко провёл в Сочи 24 июля, когда уступил средневесу Магомеду Исмаилову, который ради этого боя поднялся в тяжёлый вес. Исмаилов нокаутировал соперника в третьем раунде.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021