«Праздники были». Емельяненко грозит вернуться к тренировкам и бить всех, кого дадут

В пятницу, 26 февраля, в Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам АСА 118. Боевой кард вместил в себя 12 боёв. Были яркие победы, травмы, досадные поражения и вечер в целом удался. Но внимание прессы оттянули на себя два персонажа, которые летом 2020 года выдали ярчайший бой. У октагона встретились Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов.

«Увидел блеск в глазах Саши». Исмаилов подарил Емельяненко шапку

После окончания поединков именно их искала журналистская братия. К тому же, умеющий привлечь к себе внимание Мага ещё и принародно надел на бывшего соперника свою шапку, которая стала буквально вирусной в его «Инстаграме». Мага буквально фантанировал эмоциями, широко улыбался, общался со всеми – бойцами, журналистами, гостями турнира.

— Новая шапка была, — улыбается Лысый хищник. — Все, кто видел её на мне, говорил, какая она крутая. Саша увидел её, и я увидел блеск в его глазах. Я спросил его: «Саша, нравится?», он ответил: «Да». И я надел на него. Пусть она Сашу греет, чтобы не заболел и всегда был здоров. Я очень уважаю Сашу, это не последняя наша встреча. Мы ещё с ним посидим, попьём чайку.



И люди тянулись к Магомеду, вокруг было светло, даже ярко, празднично и душевно. А потом у октагона был найден Александр. Он, кстати, тоже улыбался. Какой-то извиняющейся улыбкой ребёнка. Ребёнка, который нашкодил, долго после этого прятался, но выходить из укрытия пришлось. И вот теперь он понимает, что нужно что-то говорить. А говорить было непросто.

«Я не засчитываю себе поражение от Исмаилова». Что будет с карьерой Емельяненко? Александр с трудом добрался до самолёта после турнира. Кажется, у него проблемы.

— Куда пропал? Праздники были (улыбается). Были, правда, — разводя руки в стороны сообщил Емельяненко. — Потом я потерял телефон, второй. Потом нашёл. Пока восстанавливал всё, там сумасшедшие пароли на соцсети стоят у меня. Пока всё восстановил. Вот сегодня записал первую «сториз».



И это перед вами в тексте всё уложилось в одну смысловую цепочку. А по факту это было несколько вопросов, на которые Александр отвечал односложно. Слова давались ему с трудом, чего уж говорить про развёрнутые предложения. Кстати, на голове у него красовалась подаренная Магомедом шапка.

— Исмаилов отказался драться со мной, — со всё той же детской обидой произнёс Александр. — Как я его не упрашивал. Он не захотел.



И Магомеда можно понять. Хоть он и отшутился, заявив, что во второй раз ему так не повезёт, но в какой форме он, и в какой – брат легендарного Фёдора. Не так давно в сеть попала фотография, на которой Александр выглядел уж больно много прибавившим в весе. Все гадали, фэйк это или не фэйк. Увы, реальность показала, что нет.

О своих планах Емельяненко рассказал так:



— Тренироваться начну завтра. Уезжаю на сбор в Подмосковье. Надо форму набрать, привести себя в порядок.

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В порядок, Александр, приходить действительно надо. Поскольку всех, окружающих Емельяненко накрывало ярчайшим и специфическим амбре, которое подтверждало слова бойца о том, что он всё ещё празднует. Тренироваться в субботу он начнёт вряд ли. Да и в понедельник – тоже. Но будет очень хорошо, если Александр действительно уедет на сбор и начнёт приводить себя в порядок. Уж больно грустно было на всё это смотреть.



— Тренировать пока буду один, — продолжает Александр. — Начну пока один. Большую работу буду делать. Большую. Бегать, железяки, мешки. Вот это вот всё. Будем работать над этим пока. Потом уже перейду на спарринги. Буду ездить на «Торпедо» боксировать. Если пригласят в Грозный – поеду. С клубом «Ахмат» у меня хорошие отношения. Сколько месяцев понадобится, чтобы войти в форму? Пару, думаю. Два месяца на полную подготовку, и я готов выходить с любым биться. Будь то кулачный бой, смешанные единоборства или по боксу. Без разницы мне.

Не так давно появилась информация, что Емельяненко планирует попробовать себя в боях на голых кулаках.



— На голых кулаках драться буду. В какой организации? Пока не знаю. Есть несколько предложений от нескольких организаций. Кто убьёт меня деньгами, там и буду выступать. Мне без разницы, с кем драться. Кого поставят, того и буду бить.



А вот на вопрос о том, примет ли он приглашение Маги на чай с тортиками, Александр изобразил трогательную обиду на своём лице и заявил:



— Врёт. Не приглашал он меня на чай…



Вечер получился насыщенным и ярким. А вот Александр навеял лёгкую грусть. Он рассказал, что про травму колена после боя с Исмаиловым нагло врут, травм у него нет и количество оставшихся боёв он не считает.

«Пирожок», а где картошка?! Исмаилов жёстко нокаутировал Емельяненко. Видео Такого одностороннего избиения вряд ли кто-то ожидал.

— Ещё много, я не думаю об этом. Молодой ещё. Без травм, полон сил, полон энергии. Я готов драться ещё долго.



К Александру Емельяненко можно относиться по-разному. Кому-то он симпатичен, кому-то — нет. Но в том, что перед нами атлет с выдающимися природными данными, не спорит никто. И от того, что он делает с собой и своей карьерой становится крайне грустно. Видео его общения с журналистами в этом материале есть, оценить степень его готовности к тренировкам вы можете сами. Мы лишь от души хотим пожелать Александру вернуться на пик формы и уже ставить в приоритете спорт, а не долгоиграющие праздники…