Президент UFC не поверил в завершение карьеры Чимаевым

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал пост Хамзата Чимаева в «Инстаграме», в котором тот объявил о завершении карьеры.
Напомним, Чимаев столкнулся с серьёзными осложнениями после перенесённого коронавируса. Из-за этого его поединок с Леоном Эдвардсом сначала был перенесён, а после сорвался окончательно.
«Когда он приехал в Лас-Вегас, врачи позаботились о нём и назначили ему чёртов стеорид преднизон. Он должен принимать это лекарство расслабляясь и позволяя себе восстановиться. Но он пошёл сегодня на тренировку, почувствовал себя очень плохо, стал суперэмоциональным и опубликовал это.
Этот парень — дикарь, он хочет драться каждую неделю, а теперь не может даже потренироваться. Поэтому он на эмоциях и заявил. Но он не уходит», — приводит слова Уайта MMAJunkie.
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