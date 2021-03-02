Кадыров: я поговорил с Чимаевым. Он не уходит, он остаётся!

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о беседе с бойцом UFC Хамзатом Чимаевым, который объявил о завершении карьеры. По словам Кадырова, Чимаев изменил решение и в ближайшее время возобновит тренировочный процесс.

«Друзья, вы наверняка уже слышали новость про Хамзата Чимаева, который в своём аккаунте заявил об уходе из UFC. Не поверив своим глазам, я позвонил и поговорил с Чимаевым.

Хамзат рассказал, что восстановление после болезни протекает медленно, и, пытаясь быть честным и откровенным с болельщиками, он решил не обнадёживать их. Я сказал ему, что от этой новости расстроился весь чеченский народ. Напомнил Чимаеву, что на его победу возлагает большие надежды вся наша молодёжь, которую он вдохновляет, да что говорить — миллионы болельщиков в России и мире! И если фанатам нужно ждать его возвращения, то все мы с трепетом и терпением будем предвкушать его выход в октагон.

В ходе нашего разговора Чимаев понял, насколько его карьера важна для каждого чеченца, и пообещал приложить все усилия, чтобы восстановиться в кратчайшие сроки. В ближайшее время он прилетит в республику, где закончит курс реабилитации, проведёт сборы и начнёт тренировки. А это значит, что Хамзат не уходит, он остаётся и будет биться до конца!

«Сердце и тело прошептало «всё!» — именно так написал в своем «инстаграме» Хамзат. Но чеченский дух и воля к победе кричат ему «впёред!» Поэтому я точно знаю, что Хамзат заберёт пояс UFC и докажет, что он лучший из лучших!» — написал Кадыров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».