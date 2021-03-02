Хабиб: хочу пожить для себя
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что после завершения карьеры ему просто хочется пожить для себя.
«Каждый день я просыпался и шёл на тренировку. К вечеру моё тело было утомлено, потому что я работал на пределе. Сейчас мне просто хочется той жизнью, при которой я мог бы по крайней мере спать немного больше, хочу пожить для себя и не посвящать себя спорту на все 100%», — приводит слова россиянина BJ Penn.
Напомним, Хабиб Нурмагомедов последний раз появлялся в октагоне 24 октября 2020 года на турнире UFC 254 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). Тогда он досрочно победил Джастина Гэтжи, лишив его звания временного чемпиона лиги. Сразу после победы россиянин объявил об уходе из спорта.
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