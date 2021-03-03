Махачев рассказал подробности о проблемах Чимаева со здоровьем

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в лёгком весе в UFC, прокомментировал ситуацию вокруг Хамзата Чимаева, который объявил о завершении карьеры в ММА.
«Я здесь видел Хамзата пару раз в зале. С виду-то он выглядит нормально, как будто и не болеет. Наш менеджер, Али Абдель-Азиз, говорил, что Хамзат заводился и работал без остановки, когда начинал тренироваться. А лёгкие, в свою очередь, начинали работать на полную, и у него появлялись одышка и отхаркивание кровью. И Али, и тренеры Хамзата, и его друзья постоянно его останавливали, когда он тренировался. Я спрашивал у менеджера, что происходит, в чём причина, и он сказал, что Хамзат пошёл на какую-то тренировку, а рядом не было тех, кто бы смог его затормозить, и он провёл около 3-4 раундов и почувствовал себя плохо. Я общался с Хамзатом, он говорил, что есть какие-то проблемы с лёгкими. Будем надеяться, что никаких больших последствий это не вызовет. Я читал его заявление, и на разных сайтах сейчас уже пишут, что он завершил карьеру. Я надеюсь, что он сделал поспешные выводы. Просто ему надоело, что сейчас он на слуху, все обсуждают его ближайшие бои, а он не может тренироваться и показывать себя», — сказал Ислам Махачев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Аллой Князевой.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 259.
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