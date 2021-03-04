«Сломаю его». Аскаров о предстоящем бое с Бенавидесом на UFC 259

Боец UFC в наилегчайшем весе Аскар Аскаров поделился ожиданиями от боя с ветераном лиги экс-претендентом на титул Джозефом Бенавидесом в рамках турнира UFC 259.
«Я следил за его выступлениями ещё тогда, когда сам не дрался профессионально. Представить себе не мог, что мне придётся встретиться с ним в клетке. О Бенавидесе могу сказать только то, что он стойкий и крепкий боец. Но сейчас пришло моё время. Я буду драться, сломаю его и выйду на бой за пояс. Честно говоря, я заслужил титульный бой уже давно. Ещё когда я победил Александра Пантойю. Какой у меня настрой на этот бой? Просто выйти, подраться и нокаутировать его. Всё как обычно, как и в остальных моих боях", — сказал Аскаров на пресс-конференции.
Аскаров минувший поединок провёл 19 июля 2020 года. На турнире UFC на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) спортсмен из России победил единогласным решением судей Алешандро Пантожу. На данный момент Аскар занимает третье место в рейтинге дивизиона.
Что касается Бенавдиеса, то он последний раз бился также 19 июля — в главном событии шоу. В титульном бою с Дейвисоном Фигейредо Джозеф проиграл досрочно. Сейчас он занимает 2-е место в рейтинге своей весовой категории.
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