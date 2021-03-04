Энтони Смит: Чимаев не привык быть слабым

Боец UFC Энтони Смит поделился мнением о решении Хамзата Чимаева завершить карьеру.



«Хамзат привык быть настоящим убийцей. Он выходит и уничтожает соперников, а сейчас не может даже тренироваться. Сейчас Чимаев — бледная тень самого себя. Это связано не только с его физическим, но и психологическим состоянием. Он не привык быть слабым», — приводит слова Смита BJPenn.



Ранее Чимаев объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.



Напомним, Хамзат Чимаев столкнулся с серьёзными осложнениями после перенесённого коронавируса. Из-за этого его поединок с Леоном Эдвардсом сначала был перенесён, а после сорвался окончательно.



26-летний Чимаев провёл девять боёв в смешанных единоборствах, одержав в них девять побед. В UFC у него три победы в трёх поединках. Последний поединок Хамзат провёл в сентябре 2020 года, нокаутировав Джеральда Миршерта.