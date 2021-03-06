Дана Уайт: Аманда Нуньес в тренировочном лагере отправляла в нокдаун мужчин

Глава UFC Дана Уайт рассказал, что чемпионка лиги в двух весовых категориях Аманда Нуньес пребывает в отличной форме перед защитой пояса в полулёгком весе в бою с Меган Андерсон.
«На мой взгляд, Аманда Нуньес — одна из величайших в истории. Ей всё равно, с кем драться. Она готова биться с кем угодно. Кроме того, с ней очень легко вести дела, она очень приятный человек. Но как только она оказывается в октагоне, становится совершенно дикой.
Сейчас наибольший страх внушает то, что, по словам её тренера, в этом лагере она выглядела лучше, чем когда-либо. Она отправляла в нокдаун мужчин. Так что будет интересно", — приводит слова Уайта MMA Fighting.
Бой Аманды Нуньес с Меган Андерсон станет соглавным событием шоу UFC 259. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира.
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