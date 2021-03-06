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Диллашоу может встретиться с Сендхагеном

Диллашоу может встретиться с Сендхагеном
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу первый поединок после дисквалификации может провести со вторым номером рейтинга Кори Сендхагеном. Последний рассказал, что промоушен работает над организацией этой схватки.

«Знаю, что Дана Уайт вчера говорил о том, как они пытаются организовать бой топ-претендента с Ти Джеем Диллашоу. Этот поединок пытаются сделать со мной. Надеюсь, этот бой произойдёт. Посмотрим, что будет просить чемпион дивизиона после этого.

Знаю правду об этом, бой с Диллашоу должны отдать мне", — приводит слова американца BJ Penn.

Напомним, не так давно дисквалификация Диллашоу за использование запрещённых препаратов подошла к концу. Американец должен вернуться в октагон уже в 2021 году.

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