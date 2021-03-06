Бой Тухугова с Рамосом отменён

Боец UFC в полулёгком весе Зубайра Тухугов не сможет выступить на турнире лиги 13 марта. В следующие выходные россиянин должен был встретиться с Рикардо Рамосом, но ему пришлось отказаться от проведения поединка.

«Бой не состоится. Нам сказали, что Зубайра не сможет выступить», — приводит слова представителя команды Рамоса ТАСС.

Проблемы Тухугова связаны со здоровьем.

Напомним, 30-летний россиянин в минувшем году провёл два поединка. В феврале на турнире в Окленде (Новая Зеландия) он досрочно победил Кевина Агилара, а уже в сентябре, на турнире на «Бойцовском острове», уступил раздельным решением Хакиму Даводу. Всего в UFC на счету Зубайры Тухугова семь поединков. В четырёх он победил, в двух проиграл, ещё одна встреча завершилась вничью.