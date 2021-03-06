Финальное промо UFC 259. Видео

В ночь с 6 на 7 марта по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 259. В его основном карде выступит чемпион лиги в легчайшем весе Пётр Ян, который будет защищать титул от посягательств Алджэмейна Стерлинга.



Менее чем за сутки до поединка пресс-служба UFC опубликовала проморолик турнира.

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В главном событии шоу выступит чемпион лиги в полутяжёлом весе Ян Блахович и чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья. Поляк значительно перевесил оппонента, потянув на 92,9 кг, вес Адесаньи составил 90,9 кг.



В соглавном событии шоу пройдёт ещё один титульный поединок — чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес будет защищать титул в полулёгком весе в поединке с Меган Андерсон.