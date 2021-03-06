Туменов: если Адесанья уйдёт непобеждённым, тогда его можно будет сравнить с Хабибом

Российский боец ММА Альберт Туменов дал прогноз на главный поединок турнира UFC 259, в котором встретятся чемпион лиги в полутяжёлом весе Ян Блахович и обладатель титула в среднем дивизионе Исраэль Адесанья. На кону схватки будет стоять пояс в полутяжёлом весе.



«Я болею за Адесанью. Он — очень неординарный боец, и хочется, чтобы он выигрывал и дальше. Если обыграет Блаховича, у него есть шансы войти в историю, как один из лучших. Поляк тоже мне нравится: крепкий мужик, который работал-работал и дошёл до титула. Это заслуживает уважения. Если Блахович сможет совмещать ударку с борьбой, то у него хорошие шансы. Но чисто работать в стойке с контр-панчем, как Адесанья, ему лучше не стоит. У него тоже хорошие шансы.



В плане техники удара Адесанья — самый крутой боец UFC. Пётр Ян тоже очень хорош в этом.



Адесанья правильно сделал, что не стал набирать вес. Его фишка в скорости. Ты набираешь лишние килограммы, и это уже неестественный вес. Ты не будешь двигаться так же и реагировать на удары. Ну, наберёт килограммов пять, и они будут ему мешать. А силы эти пять килограмм ему не дадут. Если бы он не поднимался в весе и дрался в среднем, то его всё равно можно было бы называть одним из лучших в истории.



Хабиб — суперзвезда, ни разу не проигрывал. Адесанья — тоже одна из самых больших звёзд UFC. Если тоже уйдёт непобеждённым, тогда его можно будет сравнить с Хабибом», — сказал Туменов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.



Турнир UFC 259 пройдёт в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США). «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира.