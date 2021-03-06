Онлайн-трансляция боя Махачев — Добер начнётся примерно в 6:30 мск

В ночь с 6 на 7 марта по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 259. В его основном карде проведут бой российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев и американский боец Дрю Добер.



Напомним, Махачев последний раз появлялся в клетке в сентябре 2019 года, когда победил Дэви Рамоса решением судей. Что касается Добера, то он последний раз дрался в мае 2020 года. Тогда он нокаутировал Александера Эрнандеса.



В прошлом Добер и Махачев должны были встретиться. В 2016 году их схватка сорвалась после того, как в организме россиянина обнаружили запрещённые препараты.

Помимо этого в основном карде турнира выступит чемпион лиги в легчайшем весе Пётр Ян, который будет защищать титул от посягательств Алджэмейна Стерлинга.

В главном событии шоу выступит чемпион лиги в полутяжёлом весе Ян Блахович и чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья. Поляк значительно перевесил оппонента, потянув на 92,9 кг, вес Адесаньи составил 90,9 кг.



В соглавном событии шоу пройдёт ещё один титульный поединок — чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес будет защищать титул в полулёгком весе в поединке с Меган Андерсон.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию UFC 259.