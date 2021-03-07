Махачев: не моя вина, что меня не было так долго. Сумасшедший 2020 год виноват

Российский боец Ислам Махачев прокомментировал свою победу на UFC 259 в Лас-Вегасе над американцем Дрю Добером.

«Это не моя вина в том, что меня не было так долго. Сумасшедший 2020 год виноват. Я ещё несколько лет назад заслуживал место в топ-5. У меня победная серия из семи побед подряд и мне нужен топовый соперник. Я готов побить кого угодно, просто дайте мне топа. Я знал, что Дрю Добер очень жёсткий парень. Он очень хорошо бьёт, поэтому я выбрал такой путь для себя – перевод в партер и контроль», – заявил Махачев после боя.

Россиянин победил в третьем раунде удушающим приёмом. Секундантом Махачева был чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Напомним, Махачев последний раз появлялся в клетке в сентябре 2019 года, когда победил Дэви Рамоса решением судей. Что касается Добера, то он последний раз дрался в мае 2020 года. Тогда он нокаутировал Александера Эрнандеса.

В прошлом Добер и Махачев должны были встретиться. В 2016 году их схватка сорвалась после того, как в организме россиянина обнаружили запрещённые препараты.