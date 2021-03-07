Ковингтон — о дисквалификации Яна: говорил же, что Читер Пэн не выдержит давления

Боец UFC Колби Ковингтон прокомментировал победу Алджэмейна Стерлинга над Петром Яном на турнире UFC 259.



«Говорил же вам, девственники, что Читер Пэн не выдержит «давления Эндрю Куомо (действующий губернатор штата Нью-Йорк.— Прим. «Чемпионата»)» от Алджэмейна Стерлинга», — написал в своём «твиттере» Колби Ковингтон.



Ян в бою со Стерлингом на турнире UFC 259 исполнил запрещённый приём, ударив соперника, сидящего на канвасе, коленом в голову в четвёртом раунде. После полученного повреждения Стерлинг пролежал несколько минут, а затем не смог продолжить поединок. Судьи отдали победу и титул американцу.



Ранее на турнире в рамках основного карда россиянин Ислам Махачев в третьем раунде удушающим приёмом победил американца Дрю Добера, а Аскар Аскаров, представляющий наилегчайший дивизион, победил экс-претендента на титул Джозефа Бенавидеса единогласным решением.